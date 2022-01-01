Большие и мощные агрегаты с двигателями объемом 1 л и более, приспособленные для длительных путешествий и поездок по рельефу разной степени сложности. При этом они стабильно ведут себя на хайвеях, предлагая высокий уровень комфорта и безопасности для своих ездоков, а также имеют возможности для перевозки багажа.
Aquatrade - официальный дилер Yamaha в Санкт-Петербурге. В каталоге интернет-магазина представлены следующие виды мотоциклов этого японского производителя:
Суперспорт. Популярная серия бренда, в которую входят мощные байки с мощнейшими двигателями и агрессивным внешним видом.
Дорожные. Категория объединяет в себе несколько подвидов техники, предназначенной для комфортной езды в городских условиях без лишнего расхода топлива.
Спорт-туризм. Сочетают потенциал спортивных байков с комфортом и вместительностью круизеров. Такие модели уверенно покрывают большие расстояния и стильно смотрятся.
Соревновательные внедорожники. Это классическая категория эндура, разработанная для стремительной и динамичной езды по бездорожью, грязи, холмистой местности.
Круизеры. Предельно комфортные мотоциклы с вертикальной посадкой. Без проблем снаряжаются багажом и покрывают большие расстояния.
Малокубатурные. Скромные по общим меркам модели для перемещения на небольшие расстояния. Не конкурируют по мощности с другими видами, но отличаются компактностью, манёвренностью, низким расходом топлива.
Вседорожные. Внушительные модели для дальних туристических поездок по любой местности. Сочетают в себе комфорт круизеров, проходимость внедорожников и мощность спортивных байков.
MT. Это серия дорожных мотоциклов для быстрой езды, основанных на симбиозе могучих двигателей с лёгкими шасси.
Причины бешеной популярности мотоциклов Yamaha складывает из трёх достоинств:
Эксплуатационная надёжность. Бренд демонстрирует настоящий пример японского качества и стабильности.
Крутой внешний вид. Любая модель, от простого дорожного байка до футуристического суперспорта, выглядит стильно и эффектно.
Заслуженный авторитет. Yamaha уже более 70 лет является образцом качества и технологичности в отрасли мотопроизводства.
Если вы - поклонник скорости, рёва мотора и шума ветра в ушах, мотоцикл Yamaha точно станет для вас хорошим другом. Обращайтесь в Aquatrade по указанным контактным данным для уточнения модельного ряда в каталоге, подбора и оформления покупки.