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Мотоциклы

Суперспорт

Мотоциклы, которые дают ощущение свободы своим обладателям, находясь на витых дорогах города или гладком асфальте специальных треков. Благодаря совершенным тормозным системам, они способны менее чем за 3 секунды молниеносно разогнаться с места до 100 км/ч, увеличить скорость в разы и с легкостью остановиться.

Нейкеды MT

Нэйкед (англ. naked — голый, обнаженный) — стиль мотоцикла. Характерным признаком нейкеда является отсутствие пластиковой облицовки (пластика), которая может присутствовать на подобном мотоцикле или некоторых моделях, а также отсутствием лобового стекла.

МТ-07

689 куб. с

67 Нм при 6 500 об/мин 805 мм

Вседорожные

Большие и мощные агрегаты с двигателями объемом 1 л и более, приспособленные для длительных путешествий и поездок по рельефу разной степени сложности. При этом они стабильно ведут себя на хайвеях, предлагая высокий уровень комфорта и безопасности для своих ездоков, а также имеют возможности для перевозки багажа.

Спортивно-туристические

Эти мотоциклы — нечто среднее между спортбайками и гранд-туристами: у них большие размеры и масса, удобные сидения, но при этом спортбайковские пластиковые облицовки, стремительные формы и мощные двигатели.

FJR1300

1 298 куб. см
138,0 Нм (14,1 кг-м) @ 7 000 об/мин 6,5 л/100 км

Круизеры

Степенные и мощные мотоциклы, отличают своих хозяев размеренным стилем вождения. Круизеры имеют особый стильный дизайн форм. Эти мотоциклы легко узнаваемы благодаря ослепительному блеску хромированных деталей корпуса. По удобству посадки и комфорту езды круизеры Yamaha остаются вне конкуренции. Эти мотоциклы достаточно просты в эксплуатации и ремонте, в тоже время наделены самыми последними технологиями.

XV950R

942 куб. см
79,5 Нм (8,1 кг-м) @ 3 000 об/мин 5 л/100 км

Малокубатурные

Объем двигателей этих мотоциклов не превышает 250 кубических сантиметров. Достоинств у таких мотоциклов достаточно. Они легки в управлении, имеют небольшую мощность и идеальны для передвижения по городу

YBR125

124 куб. см

125 кг 780 мм

249000 р

Внедорожные соревновательные

Кроссовые мотоциклы Yamaha — участники спортивных соревнований и бесспорные лидеры по выносливости и нагрузкам. Свое признание и доверие кроссовым мотоциклам Yamaha уже давно отдали поклонники мотоспорта и кроссовых соревнований.

WR450F

450 куб. см

Электростартер Впрыск топлива Mikuni, 44mm

Yamaha мотоциклы

Aquatrade - официальный дилер Yamaha в Санкт-Петербурге. В каталоге интернет-магазина представлены следующие виды мотоциклов этого японского производителя:

  • Суперспорт. Популярная серия бренда, в которую входят мощные байки с мощнейшими двигателями и агрессивным внешним видом.

  • Дорожные. Категория объединяет в себе несколько подвидов техники, предназначенной для комфортной езды в городских условиях без лишнего расхода топлива.

  • Спорт-туризм. Сочетают потенциал спортивных байков с комфортом и вместительностью круизеров. Такие модели уверенно покрывают большие расстояния и стильно смотрятся.

  • Соревновательные внедорожники. Это классическая категория эндура, разработанная для стремительной и динамичной езды по бездорожью, грязи, холмистой местности.

  • Круизеры. Предельно комфортные мотоциклы с вертикальной посадкой. Без проблем снаряжаются багажом и покрывают большие расстояния.

  • Малокубатурные. Скромные по общим меркам модели для перемещения на небольшие расстояния. Не конкурируют по мощности с другими видами, но отличаются компактностью, манёвренностью, низким расходом топлива.

  • Вседорожные. Внушительные модели для дальних туристических поездок по любой местности. Сочетают в себе комфорт круизеров, проходимость внедорожников и мощность спортивных байков.

  • MT. Это серия дорожных мотоциклов для быстрой езды, основанных на симбиозе могучих двигателей с лёгкими шасси.

Почему все хотят купить мотоцикл Ямаха

Причины бешеной популярности мотоциклов Yamaha складывает из трёх достоинств:

  • Эксплуатационная надёжность. Бренд демонстрирует настоящий пример японского качества и стабильности.

  • Крутой внешний вид. Любая модель, от простого дорожного байка до футуристического суперспорта, выглядит стильно и эффектно.

  • Заслуженный авторитет. Yamaha уже более 70 лет является образцом качества и технологичности в отрасли мотопроизводства.

Если вы - поклонник скорости, рёва мотора и шума ветра в ушах, мотоцикл Yamaha точно станет для вас хорошим другом. Обращайтесь в Aquatrade по указанным контактным данным для уточнения модельного ряда в каталоге, подбора и оформления покупки.