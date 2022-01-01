Большие и мощные агрегаты с двигателями объемом 1 л и более, приспособленные для длительных путешествий и поездок по рельефу разной степени сложности. При этом они стабильно ведут себя на хайвеях, предлагая высокий уровень комфорта и безопасности для своих ездоков, а также имеют возможности для перевозки багажа.