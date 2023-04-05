Статьи и обзоры - Yamaha

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История Yamaha – это рассказ о взлётах и падениях, периодах процветания и кризисах, которые эта корпорация преодолевала с упорством настоящего самурая.

Yamaha Motor Company Limited (яп. ヤマハ発動機株式会社) — японский производитель мототехники. Изначально часть Yamaha Corporation, которая в определённый момент стала также крупнейшим в мире производителем пианино. Компания производит и другую моторизированную технику: вездеходы, лодки, снегоходы, лодочные моторы, и катеры.