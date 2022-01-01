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Генераторы

Дизельные

EDL21000E

72.7 A

13,0 ч

Бензиновые четырехтактные

EF7200E

11,8 л. с. при 3600 об/мин

220В 22,7 А

169900 

EF2600FW

220 V 9.1A

220В 

72500 

EF1000FW

2,2 Л. С. ПРИ 6500 ОБ/МИН

230 V  3.9A

58400 

EF2000iS

2,3 КВТ / 4 500 ОБ/МИН

6.9A  4.2 ч

107500 

EF5500EFW

220 V 17.3 A

129990 

Электрические генераторы Yamaha

AQUATRADE – это интернет-магазин официального российского поставщика, в котором можно купить генератор Ямаха одного из следующих видов:

  • Бензиновые. Отличаются невысокой стоимостью и компактностью, поэтому широко используются в частных целях и на небольших предприятиях. Мощность редко превышает 10 кВт. Благодаря простой конструкции их легче обслуживать и ремонтировать. Кроме того, при выборе стоит учитывать, что бензиновые генераторы довольно шумные. Назначение: питание электрического инструмента и резервное снабжение.
  • Дизельные. В этой категории находятся более технологичные модели, мощность которых может превысить 30 кВт. Расходуют меньше топлива, чем бензиновые аналоги, но по-прежнему заметно шумят. Хороши выбор для организации запасного источника электроэнергии
  • Инверторные. Эти устройства отличаются скромной выходной мощностью, но для них она не столь важна. За счет двойного преобразования электрического тока устройство генерирует стабильный и качественный сигнал. Инверторные генераторы нашли применение в подачи питания на электрические приборы, чувствительные к параметрам тока.

Дилер и сервисный центр Yamaha в Санкт-Петербурге

Помимо качественной техники и квалифицированного сервиса, наши покупатели получают следующие преимущества:

  • Самовывоз заказа в Санкт-Петербурге из магазина или быстрая доставка с помощью транспортных компаний.
  • Оплата способом, который наиболее удобен: картой, наличными, банковским переводом, в рассрочку или кредит.
  • Услуга сезонного хранения техники в идеальных условиях.
  • Покупка оригинальных и на 100% совместимых деталей по оптимальным ценам.
  • Гарантийный и постгарантийный ремонт и техническое обслуживание техники.

Наша компания – сертифицированный партнер японской корпорации в России. Поэтому мы не только даем возможность купить оригинальную технику Yamaha, но проводим ремонт и сервисное обслуживание. Наши услуги – ваша гарантия, что генераторы, моторы, мотоциклы, скутеры и другое оборудование Ямаха будет работать стабильно и долго.

Звоните и пишите в AQUATRADE, чтобы купить генератор, получить консультацию или обратиться за помощью в его обслуживании.