Помимо качественной техники и квалифицированного сервиса, наши покупатели получают следующие преимущества:

Самовывоз заказа в Санкт-Петербурге из магазина или быстрая доставка с помощью транспортных компаний.

Оплата способом, который наиболее удобен: картой, наличными, банковским переводом, в рассрочку или кредит.

Услуга сезонного хранения техники в идеальных условиях.

Покупка оригинальных и на 100% совместимых деталей по оптимальным ценам.

Гарантийный и постгарантийный ремонт и техническое обслуживание техники.

Наша компания – сертифицированный партнер японской корпорации в России. Поэтому мы не только даем возможность купить оригинальную технику Yamaha, но проводим ремонт и сервисное обслуживание. Наши услуги – ваша гарантия, что генераторы, моторы, мотоциклы, скутеры и другое оборудование Ямаха будет работать стабильно и долго.

Звоните и пишите в AQUATRADE, чтобы купить генератор, получить консультацию или обратиться за помощью в его обслуживании.