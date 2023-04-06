История гидроциклов YAMAHA

Первые в мире серийные гидроциклы созданы конструкторами YAMAHA MOTOR. Однако быть первыми мало, надо быть лучшими. Помня об этом, компания является многолетним лидером мирового рынка водных скутеров.

История появления гидроцикла

Упоминание о первом прототипе гидроцикла относится к 1930 году. Запись об изобретении персонального водного средства (PWC) имеется в регистрационных патентных документах Франции.

В 1954-1970 гг. первые аквабайки появились в США. Купить квадроцикл любители экстремальных водных развлечений могли, начиная с 1974 г.

В 1980 г. компания YAMAHA MOTOR с японским усердием разработала свою версию «Специального стандарта водных мотоциклов». Он стал основным документом для всех компаний, производящих гидроциклы.

Линейка гидроциклов YAMAHA MOTOR

Свой первый водный скутер YAMAHA MOTOR представила в 1986 г. Публика оценила его маневренность, безопасность, легкость управления. С тех пор компания не упускала лидерства в этом сегменте рынка.

В линейке гидроциклов представлены модели:

для отдыха — линейка MarineJet;

для спорта — семейство SuperJet;

круиз — гидроциклы WaveRunner VXR/VXS, WaveRunner FX High Output, WaveRunner VX Sport, имеющие регулируемую по высоте и жесткости подвеску iS, благодаря которой обеспечивается комфорт пилота и управляемость гидроцикла даже на самых неприятных волнах.

Удерживать первую позицию компании YAMAHA MOTOR помогают корпоративные приоритеты производства. Техника бренда гарантирует максимальный комфорт пользователям, экономичный расход топлива, надежность, безопасность, простоту управления и бережное отношение к экологии. В обширном модельном ряду водных скутеров найдется гидроцикл, способный удовлетворить любые ожидания покупателя.