Осуществляем профессиональный ремонт лодочных моторов YAMAHA с применением оригинальных запчастей. Мы, официальный сервисный центр в Санкт-Петербурге, используем в работе оригинальные запчасти, брендовые расходные материалы, рекомендуемые производителем, а также сертифицированное оборудование для выполнения ремонтных работ.

Для поддержания идеальных рабочих характеристик лодочные моторы YAMAHA требуют регулярного техобслуживания с целью выявления признаков износа движущихся особо нагруженных деталей. На ранних стадиях поломку легко устранить, а стоимость ремонта в таком случае будет минимальной. Не стоит откладывать с посещением сервисного центра, если есть признаки отклонений в работе мотора. Эксплуатация силового агрегата с изношенными деталями является причиной более серьезных поломок.

В ходе обязательного ТО проводится:

· разборка и чистка;

· прочистка топливной системы;

· замена технических жидкостей и фильтров;

· регулировка функционирования карбюратора и системы зажигания.

Ремонтные работы требуют применения специализированного оборудования и оригинальных запчастей. В таком случае технические параметры отремонтированного агрегата будет восстановлены до состояния близкого к новому. Мы являемся официальным дилером Ямаха, поэтому предоставляем детали с гарантией производителя.

Чтобы сократить время ожидания, записывайтесь в автосервис заранее и выбирайте удобное время. Также вы можете получить дополнительную консультацию и помощь менеджера, чтобы узнать ориентировочную стоимость ремонта. Точная цена указывается после проведения диагностики неисправного мотора, чтобы выявить все имеющиеся неполадки и оценить какие детали требуют замены.