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Сервисное обслуживание

Благодаря стараниям японских инженеров Yamaha славится во всем мире высоким качеством своей продукции. Это означает, что наши клиенты имеют возможность получать удовольствие от пользования техникой многие годы и многие километры. Тем не менее, профессиональное и своевременное обслуживание техники – ключ к поддержанию вашей Yamaha в прекрасном состоянии, сохранению высокой надежности и безопасности ее использования.

Для компании AQUATRADE сервис Yamaha является одним из основных видов деятельности. Являясь официальным дилером, мы обучаем персонал по корпоративной программе Yamaha Training Academy. Благодаря доступу к технической документации производителя наши мастера проконсультируют, подбирать оптимальные запасные части, выполняют ремонт любой сложности.

В нашем распоряжении запас оригинальных запчастей для устранения любых дефектов, сбоев в работе и плановой замены деталей. Отличное техническое оснащение сервисных центров оборудованием для диагностики и ремонта дает нам возможность справляться со сложными поломками, не говоря уж о текущем сервисном обслуживании и замене изношенных компонентов.

Плюсы обращения в AQUATRADE

Преимуществом обращения в наш сервис Ямаха являются прямые поставки запасных частей по дистрибьюторским ценам. Ремонт обойдется дешевле, займет меньше времени, полностью восстановит первоначальные технические характеристики техники.

У нас собственный склад запчастей. Их не придется заказывать и ждать. Хотите быстрый качественный ремонт с использованием оригинальных деталей — мы к вашим услугам.

Какой сервис Yamaha мы предлагаем?

У нас вы сможете отремонтировать и провести техническое сервисное обслуживание продукции Ямаха. Мы занимаемся:

  • мотоциклами;

  • квадроциклами;

  • снегоходами;

  • лодочными моторами;

  • генераторами.

На запчасти и ремонтные работы вы получите гарантию. Наши мастера занимаются гарантийным и постгарантийным ремонтом. Вы можете воспользоваться сервисом сезонного хранения техники. 

Вежливое обслуживание, удобные формы оплаты, минимальные сроки и цены — все это для наших клиентов. Обращайтесь!

Дилер и сервисный центр Yamaha в Санкт-Петербурге