Подвесные лодочные моторы основной приоритет в развитии компании YAMAHA MOTOR

Первый лодочный мотор Р-7 Yamaha появился в 1960 году. За истекшие полвека компания стала крупнейшим производителем лодочных двигателей разного назначения. Она занимает лидирующие позиции по вариативности ассортимента, качеству и объему продаж. YAMAHA MOTOR является признанным

экспертом в сегменте подвесных лодочных моторов всех классов.

Линейка лодочных моторов

В модельном ряду производителя представлены подвесные двигатели для лодок:

двухтактные прочные и долговечные модели 85А, 75А, Е75В, Е65А, Е60А;

четырехтактные надежные мощные агрегаты с восьми- и шестицилиндровыми двигателями — V8 5,3 л F350A/F300A, V6 4,2 л F300B/F250D/F225F и другие;

оборудование среднего диапазона мощности F40F/F30B/F25D/F20B/F15C с идеальным сочетанием производительности и экономичности;

рядные двигатели 1,0 л (F70A/F60C/F50D/F50F), 1,6 л (F100D/F90B/F80B/F75B).

Агрегаты для моторных лодок обладают высокой производительностью при экономном расходовании топлива. Они просты в управлении, а система очистки выхлопных газов защищает атмосферу от загрязнения.

Преимущества оборудования YAMAHA MOTOR

Все продукты компании созданы с уважением к потребителям и заботой об экологии. Наибольший удельных вес в объеме продаж занимают четырехтактные моторы разной мощности и объема.

Подвесные лодочные моторы бренда славятся комфортностью и легкостью управления, безопасностью эксплуатации, низким уровнем шума, функциональностью, надежностью, ремонтопригодностью.

Новые технологии и материалы обеспечили небольшой вес четырехтактным моторов. Долговечность и приемлемая стоимость двухтактных моделей позволяет людям зарабатывать себе на жизнь, не покупая дорогие лодочные двигатели.